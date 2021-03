Justice League, l'ipotesi di Superman con barba e mullet nella Snyder Cut: i dettagli

Zack Snyder è intervenuto in un video con lo youtuber Tyrone Magnus ha confermato che avrebbe voluto conferire a Black Superman la barba e il taglio di capelli mullet come riportato nei fumetti sul personaggio DC negli anni '90. Tuttavia Warner Bros. non era interessata a perseguire questa strada, come ammesso da Snyder stesso.

"In realtà ne abbiamo parlato molto, ed ero un timido sostenitore, un po', del mullet. Ma penso non ci fosse modo di tornare indietro e all'epoca lo studio contava davvero su di me. C'era solo... sono stato fortunato a capirlo, così ho potuto ottenere il costume nero. Avevo fatto molte ricerche prima, quindi sapevamo come trasformare il costume colorato in nero" ha dichiarato il regista.

Zack Snyder tornerà in questi giorni con la sua versione di Justice League. I registi di Endgame hanno supportato la Snyder Cut, manifestando grande rispetto per l'opera di Snyder.Nel film uscito nelle sale, Superman viene riportato in vita e affronta Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash. Il costume nero era un pallino di Snyder:"Ho sempre detto che avrei girato con il vestito colorato ma è un errore. Lo sto dicendo ad alta voce, ragazzi, queste sono stronzate. E così hanno detto 'Non sapete di cosa state parlando, nessuno vuole un costume nero, facciamo solo i colori'. E così, sai, ho pensato 'Guardate nel post, cambierete idea'. Ma eccoci qui, con il costume nero. Sì, la barba e i capelli lunghi, quello sarebbe stato... non c'era modo di cancellarlo. Abbiamo visto com'è andata l'ultima volta che hanno provato a farlo".

