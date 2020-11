Justice League, l'interprete di Darkseid spera di tornare in un sequel della Snyder Cut

Come sappiamo, la nuova versione di Justice League firmerà il tanto atteso debutto di Darkseid, supervillain che, nei piani originali di Zack Snyder, avrebbe dovuto rappresentare la minaccia principale di un'intera trilogia.

Per il momento la Snyder Cut è un progetto a sé stante, e non sappiamo se avrà effettivamente impatto sul futuro del DCEU, ma sono già in molti a desiderare un eventuale seguito. Uno di questi è Ray Porter, l'attore che ha interpretato Darkseid nel film in arrivo su HBO Max.

"Lo spero. Mi piacerebbe" ha detto Porter parlando di un suo ritorno nei panni del personaggio durante un'intervista con Greek House Show (via Comingsoon.net). "Mi piacerebbe vederlo, e ovviamente spero che penseranno a me anche per il resto del viaggio. Sì, mi piacerebbe vedere una continuazione. E onestamente, mi piacerebbe molto vedere una continuazione della storia di Zack. Perciò sì, ci spero molto. Sarebbe fantastico. Non ne ho sentito parlare, ma non si sa mai. Io ci spero."

La Snyder Cut, lo ricordiamo, verrà pubblicata sul servizio streaming di casa Warner (attualmente disponibile solo negli Stati Uniti) nel corso del 2021 e sarà divisa in quattro parti da un'ora. Per altre notizie, Joss Whedon ha risposto alla nuove accuse di Ray Fisher.