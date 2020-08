Justice League, inizia il countdown in vista del DC FanDome: nuova foto da Zack Snyder

Zack Snyder non vede l'ora di presentare la sua versione di Justice League, e continua a dimostrarlo con una serie di teaser dedicati ai fan in vista del DC FanDome, l'evento virtuale previsto per sabato 22 agosto.

L'ultima "anteprima" condivisa dal regista, come potete vedere in calce all'articolo, è una foto dell'interno della Wayne Manor sul set di Justice League accompagnata dal countdown "-6". Mancano infatti solo sei giorni al debutto del teaser della Snyder Cut, ed è probabile che il regista continuerà ad accompagnare l'attesa con altre piccole anticipazioni come questa anche nel corso della settimana.

Durante il panel, che inizierà alle 23.45 del 22 agosto (ora italiana), Snyder risponderà alle domande dei fan e di alcuni ospiti a sorpresa per discutere del suo attesissimo cut del film del 2017 e del movimento che lo ha reso possibile, l'ormai famoso #ReleaseTheSnyderCut.

Per ulteriori dettagli, qui potete trovare il programma completo del DC FanDome, durante il quale verranno presentati anche progetti quali The Batman, The Suicide Squad, Flash, Black Adam e Wonder Woman 1984 e tutte le serie TV legate al mondo DC.



Quali sono gli annunci che più attendete dall'evento? Fatecelo sapere nei commenti. Nel frattempo, Snyder ha festeggiato il compleanno di Ben Affleck con una foto di Batman.