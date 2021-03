Justice League, ecco la grande influenza di Watchmen sulla Snyder's Cut

Continua la promozione dell'attesissima Zack Snyder's Justice League, e dopo aver visto i character trailer e poster di tutti i supereroi e anche quello del terribile Darkseid, in una recente intervista proprio l'autore del crossover ha parlato della grande influenza arrivata direttamente da Watchmen.

Queste le parole di Snyder:



"Ho questo bisogno intrinseco di decostruire la figura del supereroe, e la cosa viene direttamente dal mio rispetto per Alan Moore. Sapete, Watchmen è il mio fumetto preferito... prende proprio i supereroi e li distilla attraverso elementi mitologici, giusto? Quindi, se questo è il modo di ragionare, è proprio attraverso Watchmen, quelle lenti, e poi lo metti o lo utilizzi in qualsiasi cosa fai, se guardi a Batman, a Superman o a Wonder Woman. Il primo istinto, almeno il mio, è quello di ragionare sul perché questi personaggi fanno quello che fanno, la loro ragione d'esistere. E come va a finire, perché ti cali in questa sorta di approfondimento psicologico. Cioè, voglio capire quella tipologia di archetipi e come questi si collegano a me come persona".



Vi ricordiamo che la Zack Snyder's Justice League uscirà in Italia in contemporanea con l'America il prossimo 18 marzo 2021. Fateci sapere cosa ne pensate nella sezione commenti in calce alla notizia.