Justice League: tutti gli indizi che ci dicono che Lois Lane è incinta nel film

Che in Justice League Lois Lane sia incinta non è più un segreto: a confermarlo è stato lo stesso Zack Snyder, che in effetti si era premurato di inserire più di un'indizio al riguardo nella sua versione del film.

Già, perché nella Snyder Cut è presente più di una scena ad indicarci in maniera neanche troppo velata la gravidanza del personaggio di Amy Adams: la prima, ad esempio, coincide proprio con la prima apparizione di Lois nel film, quando vediamo la compagna di Superman aprire un cassetto dal cui interno fa capolino un test di gravidanza.

Le strizzate d'occhio, però, non finiscono qui: quando Lois offre un caffè ad un poliziotto prima di recarsi al monumento di Superman, infatti, questi le dice che non pensava di rivederla da quelle parti. "Un'ultima volta", risponde la nostra, probabilmente in riferimento al fatto che bere cose del genere in gravidanza non sarebbe certo il massimo della salute!

Qualcuno ipotizza inoltre che, durante la scena in cui il redivivo Kal-El affronta i suoi compagni negli attimi successivi alla resurrezione, nell'analizzare ai raggi X i presenti il nostro si renda conto della presenza di un ospite nel ventre di Lois: da qui la reazione d'istinto che gli suggerisce di volare via in compagnia della sua compagna.

Sul finale, inoltre, vediamo Bruce Wayne regalare a Clark e Lois la fattoria persa da Martha Kent: "A proposito, congratulazioni" sono le parole con cui il personaggio di Ben Affleck si congeda dal suo collega. Non penserete mica che si riferisse alla casa, vero? Chissà, comunque, se avremo mai modo di vedere sul grande schermo il risultato della gravidanza di Lois. Voi, intanto, fateci sapere nei commenti se avevate notato gli indizi che vi abbiamo elencato.