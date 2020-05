Justice League, l'incontenibile entusiasmo di Zack Snyder dopo l'annuncio della Snyder Cut

Dopo tanti tira e molla con lo studio, pochi giorni fa è arrivata la conferma dell'uscita dello Snyder Cut di Justice League, la director's cut del regista Zack Snyder autorizzata dalla Warner Bros e in arrivo nel 2021 su HBO Max, un lavoro extra per l'autore di 300 e Watchmen che non potrebbe renderlo più felice.

Apparso infatti in un episodio di TheNiceCast insieme all'attore Ray Fisher (Cyborg), il regista ha discusso insieme all'interprete sulle sensazioni provate dopo l'annuncio e l'ufficializzazione dello Snyder Cut, sapendo di poter tornare a lavorare alla versione originale del crossover per poi distribuirlo su HBO Max. Ha detto Snyder:



"Per noi non potrebbe essere più eccitante di così. Lavoreremo tutti, soprattutto gli effetti digitali, e siamo tutti entusiasti di poter rimettere mano a questo progetto, quindi è tutto molto divertente... Abbiamo sempre detto tra noi 'forse tra dieci anni decideranno di tirarlo fuori dagli archivi' e invece eccoci qui. È una bella sensazione... Sono super eccitato e non potrei essere più felice".



Cosa ne pensate? Anche voi siete contenti quanto Snyder? Per ulteriori approfondimenti, vi rimandiamo al nostro speciale dedicato alla Zack Snyder's Justice League e anche all'attore che interpreterà Darkseid nella nuova versione.



