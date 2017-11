Justice League ha incassato ancor meno di quanto annunciato: 94 milioni in USA

Ieri vi abbiamo svelato che Justice League aveva incassato 96 milioni di dollari al botteghino statunitense, registrando il più basso incasso dei film appartenenti all'Universo Cinematografico della

Ma adesso arriva un update - in negativo - sull'opening week-end del cinefumetto. Infatti, mentre le prime stime parlavano di 96 milioni, i dati ufficiali arrivati in queste ore parlano chiaro: la pellicola ha incassato ancora meno. Infatti, sono soltanto 94 i milioni incassati dal cinecomic in questi primi giorni di programmazione.

Per intenderci, ha incassato ancor meno di Guardiani della Galassia nel 2014, un film su personaggi che all'epoca erano totalmente 'sconosciuti' alla massa.

Per chiarire meglio la situazione - che potrebbe essere veramente disastrosa per la Warner -, il film ha incassato 9 milioni in meno di Wonder Woman, 22.6 milioni in meno de L'Uomo D'Acciaio, 39.6 milioni in meno di Suicide Squad e, soprattutto, ben 72 milioni in meno di Batman v Superman: Dawn of Justice. Secondo le prime stime, il film potrebbe costare alla Warner una perdita che si aggira intorno ai 50-100 milioni.

Il film ha dalla sua parte questi giorni della Festa del Ringraziamento in USA, dove potrebbe racimolare qualcosa in più, ma avrà anche una pellicola come Coco al suo debutto.