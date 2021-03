Justice League: finalmente un'immagine ufficiale di Martian Manhunter!

Con l'arrivo in streaming di Zack Snyder's Justice League e dopo varie speculazioni durate anni e intensificatesi dalle conferme del regista negli ultimi mesi, abbiamo finalmente la prima occhiata ufficiale a Harry Lennix nei panni di Martian Manhunter con la sua trasformazione completa. L'attore era già apparso in Man of Steel da umano.

A svelare il look definitivo di Lennix come Martian Manhunter è stato un fan che messo in rete su Twitter un breve video con la comparsa del personaggio con le sembianze dell'attore che aveva già ricoperto il ruolo sotto mentite spoglie nel primo film del DC Extended Universe, Man of Steel. Lo stesso Lennix poco tempo fa aveva confermato la sua presenza nella Snyder Cut: "Sarà grandioso stare lassù insieme a Superman e Batman e ai miei compagni. Sono di nuovo un bambino in un negozio di dolciumi".

Lo stesso Snyder aveva anticipato la presenza di Martian Manhunter nella sua Snyder Cut: "Harry Lennix finge di essere un essere umano e fa davvero un ottimo lavoro, ma a instillare sospetti è il suo rapporto con Lois, che se andate alla fonte noterete essere nata già in Man of Steel. Harry sa che c'è una relazione tra Lois e Clark che sa, ovviamente, essere anche Superman." ha dichiarato Snyder.

Che Harry Lennix fosse in realtà Martian Manhunter sotto mentite spoglie è una teoria che i fan hanno cominciato a far circolare già all'indomani dell'uscita de L'uomo d'acciaio al cinema, teoria che nel tempo è stata confermata sia dall'attore direttamente coinvolto sia da Snyder stesso. L'idea che il personaggio DC si nascondesse sotto le fattezze di un generale dell'esercito fa eco a quanto mostrato anche nel serial Supergirl, dove Martian Manhunter si cela dietro l'identità di Hank Henshaw.