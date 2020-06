Justice League, ecco la prova che la scena post-credit non è di Zack Snyder!

In attesa di mettere finalmente gli occhi sull'anteprima della Zack Snyder's Justice League al DC Fandome, sono emersi in rete dei nuovi dettagli sulla versione cinematografica grazie ad una nuova foto dietro le quinte con protagonista il Lex Luthor di Jesse Eisenberg.

La foto, che potete trovare come sempre in calce all'articolo (via Heroic Hollywood), è tratta dalle riprese della scena post-credit di Justice League, durante la quale Luthor incontra Deathstroke (Joe Manganiello) per anticipare l'arrivo della Legion of Doom.

Manganiello in passato ha rivelato che esiste una versione alternativa della sequenza, e lo dimostra anche la foto in questione, con il ciak che conferma che quella vista nel film è stata girata da Joss Whedon durante le riprese aggiuntive.

Non è ancora chiaro se la Legion of Doom avrà o meno un ruolo all'interno della Snyder Cut, la cui uscita su HBO Max è prevista per il 2021, ma potrebbero arrivare ulteriori indizi dal materiale inedito che, a meno di sorprese, verrà mostrato durante l'evento Warner Bros: per altri approfondimenti, qui potete trovare tutti i dettagli sulle anteprime del DC Fandome, dall'attesissimo The Batman a The Suicide Squad, Black Adam, Shazam 2 e Wonder Woman 1984.

Voi cosa ne pensate? Vi piacerebbe saperne di più sulla Legion of Doom? Fatecelo sapere nei commenti.