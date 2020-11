Justice League, Henry Cavill sfoggia il costume nero di Superman in una nuova fan edit

Dopo aver indossato il costume classico di Superman in una recente fanart, Henry Cavill torna a indossare il costume nero in questa nuova fan edit di Justice League.

Si avvicina sempre di più l'arrivo della Justice League di Zack Snyder su HBO Max (relativamente parlando, visto che deve ancora essere comunicata la data precisa della sua uscita sulla piattaforma streaming e, per quanto ci riguarda, le modalità di trasmissione nostrane), ma per ingannare l'attesa, ci dilettiamo con la creatività degli utenti del web, e in particolare quella di chi ci regala numerose fanart e fan edit dei nostri personaggi preferiti.

Tra le più recenti troviamo una versione piuttosto popolare del Kal-El/Clark Kent a.k.a. Superman di Henry Cavill, ovvero quella con il costume nero (noto anche come recovery suit o regeneration suit), che Zack Snyder ci ha già mostrato in una clip inedita di Justice League, nella quale Clark incontra per la prima volta Alfred in casa Wayne.

Nella fan edit di Javier Sanchez che trovate anche in calce alla notizia sono ben visibili gli accenti argentati del costume, e anche il mantello fa la sua figura in quella colorazione. Sarà questo l'effetto che farà anche nella Justice League di Zack Snyder?

Voi che ne pensate, vi piace questo look? Siete entusiasti all'idea di vedere la visione originale del regista per i più celebri personaggi DC? Fateci sapere nei commenti.