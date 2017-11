Justice League: Henry Cavill posta un caloroso ringraziamento ai fan!

Justice League è appena arrivato in sala e, interprete del personaggio dinell'Universo cinematografico DC, ha colto l'occasione per ringraziare i fan con un post social.

Con Justice League sarà la terza volta in cui Henry Cavill si calerà nei panni di Clark Kent aka Superman e l'attore ha postato un commovente messaggio in cui ringrazia i fan dell'affetto che gli dimostrano:

"A voi fan, cosa posso dire... Siete incredibili, straordinarie, fantastiche persone e vi sarò eternamente grato. Grazie. Questi supereroi che noi interpretiamo siete voi e voi siete loro. La vostra passione, la pazienza, il vostro credere nella magia è il motivo per il quale faccio ciò che faccio. Grazie per essere venuti e per il vostro supporto. Fare questo viaggio con voi è speciale, qualcosa che non si può spiegare. #JusticeLeague #Hope #Superman #You"

Justice League è al cinema!