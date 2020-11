Justice League, ecco Henry Cavill nella nuova foto: no, non ha i baffi!

Zack Snyder ha condiviso in rete un'immagine inedita scattata durante le riprese di Justice League avvenute nel lontano 2016, durante il periodo in cui uscì nelle sale Batman v Superman e prima del successivo licenziamento del regista da parte della Warner, che in seguito assunse Joss Whedon per cambiare in corso storia e montaggio finale.

L'immagine in questione ritrae Henry Cavill nei panni di Superman per come sarebbe dovuto apparire in tutto il Justice League originariamente concepito da Snyder, ovvero senza quegli orrendi baffi poi rimossi in malo modo con l'utilizzo massiccio della CGI.

Quest'ultimo dettaglio è stato probabilmente uno dei punti più bassi raggiunti dal film poi arrivato nelle sale e ha innescato immediatamente la controversia e l'odio dei fan verso il film finito da Whedon, innescando anche la petizione per la distribuzione della Snyder Cut che poi avrebbe dato i suoi frutti con l'annuncio dell'arrivo di Zack Snyder's Justice League su HBO Max.

In una recente intervista, lo stesso Snyder ha rivelato il motivo principale che lo ha spinto ad accettare di completare il film per la Warner: "Quando questa opportunità è arrivata da me ho ricevuto questa chiamata. Toby Emmerich mi ha chiamato dicendomi: 'Saresti interessato a fare questa cosa?' e io francamente ero scioccato. Non ero pronto, ma pensandoci una delle cose che mi ha spinto ad accettare questo enorme e folle lavoro è stato l'impegno che avevo preso con gli attori, per finire tutto. Fatemelo fare, fatemi onorare quello di cui parlavamo quando stavamo creando il tutto. Come sapete non ho mai visto la versione cinematografica di Justice League, ma posso immaginare non sia affatto quella di cui avevamo discusso".

Attendete la Snyder Cut? Vi ricordiamo che attualmente non c'è una data precisa di distribuzione, ma il regista ed HBO punterebbero alla seconda metà del 2021. Snyder, sempre molto entusiasta del progetto, ha dichiarato che ci sarà un restyling totale, anche per quanto riguarda il Joker di Jared Leto.