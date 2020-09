Justice League, Henry Cavill non farà parte delle nuove riprese di Snyder?

Nel corso della giornata di ieri vi abbiamo riportato la bomba, con Zack Snyder che tornerà sul set di Justice League per una sessione di riprese aggiuntive da ben 70 milioni di dollari con Ben Affleck, Gal Gadot, Ray Fisher e Henry Cavill.

Ebbene, oggi dobbiamo segnalarvi una smentita, per lo meno parziale: stando a quanto dichiarato da lui stesso durante una recente intervista promozionale per il suo nuovo film Enola Holmes, infatti, Henry Cavill non parteciperà ai reshoot di Snyder come precedentemente segnalato.

La star, che ha interpretato Clark Kent in Man of Steel, Batman v Superman: Dawn of Justice e Justice League, ha infatti svelato: "Non girerò nessuna scena aggiuntiva, no. È tutta roba che è già stata girata. Ovviamente non so come si evolveranno le cose, cambieranno o si adatteranno a seconda di questa nuova durata del film e di qualunque cosa possa accadere in fase di post-produzione. Ma cosa si può imparare da questi quattro anni di attesa per l'uscita del vero Justice League? La reazione dei fan. Per me ... questo è il momento di sedermi e godermi la festa."

Preso atto di queste dichiarazioni, comunque, è subito giallo sulla loro validità: va notato infatti, come Collider stesso specifica, che la loro intervista con Henry Cavill è stata condotta diversi giorni prima della conferma ufficiale sulle nuove riprese della Snyder Cut, ed è possibile che le parole di Cavill debbano essere considerate 'non valide', dato che l'attore potrebbe aver semplicemente taciuto la cosa per questioni contrattuali. Ovviamente è anche possibile che Cavill abbia detto il vero, e che è stato il rapporto di The Hollywood Reporter a tirare il suo nome in ballo erroneamente. Detto questo, considerata la a dir poco complessa storia editoriale di Justice League era lecito aspettarsi confusione anche in questo caso.

Le riprese aggiuntive di Justice League dovrebbero avere luogo la prossima settimana, quindi non dovremo aspettare a lungo per vedere come si evolverà la situazione.