Justice League: Henry Cavill indossa la mutanda rossa di Superman in una fan-art

Una fan-art publicata di recente su Instagram mostra Henry Cavill in Justice League con una particolare rivisitazione del costume di Superman indossato nel film, decisamente più fumettistico rispetto a quello visto nella pellicola di Joss Whedon e Zack Snyder. Cavill nell'immagine indossa le iconiche mutande rosse del personaggio DC.

Quando nel 2013 venne presentato il look di Superman pensato per il film di Zack Snyder, mancavano proprio i classici mutandoni rossi che compaiono nei fumetti dell'Uomo d'Acciaio.

La fan-art mostra inoltre il cinturone dorato con il costume colorato di un blu metallico.



Henry Cavill ha interpretato per l'ultima volta sullo schermo il personaggio di Clark Kent/Superman proprio in Justice League, film nel quale Bruce Wayne (Ben Affleck) chiede aiuto a Diana Prince (Gal Gadot) per cercare di sconfiggere un nemico davvero temibile.

Batman e Wonder Woman formeranno per l'occasione un team di supereroi composto anche da The Flash, Cyborg e Aquaman per tentare di contrastarlo e sconfiggerlo.

L'aiuto di Superman tuttavia potrebbe essere decisivo.

Nel cast del film anche Amy Adams, Ezra Miller, Jason Momoa e Ray Fisher.

Diverso materiale e svariate notizie sul film sono state pubblicate in questi giorni, a partire dal busto a grandezza naturale di Ben Affleck in Justice League così come la conferma dell'esistenza della Snyder Cut, che i fan vorrebbero finalmente vedere dopo che Zack Snyder dovette abbandonare la lavorazione e cedere il timone a Joss Whedon.