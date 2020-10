Justice League, Henry Cavill indossa il costume classico di Superman in una nuova fan art

Sono in corso di svolgimento le riprese aggiuntive della Snyder Cut, l'attesissima nuova versione di Justice League che arriverà su HBO Max nel 2021. Per il Superman di Henry Cavill il regista aveva scelto, fin dai tempi di Man of Steel, un costume completamente blu, ad eccezione del logo e del mantello.

Un utente Instagram si è invece divertito a immaginare l'attore con il costume classico dei fumetti, di un blu più acceso, abbinato agli iconici calzoncini rossi con cintura dorata. La fan art si può vedere anche in calce all'articolo, e conferisce a Henry Cavill un aspetto molto più "vintage", simile a quello dei film con Christopher Reeve.

Il nuovo costume di Superman, utilizzato in un film live action per la prima volta nel 2013, deriva in realtà anch'esso dai fumetti, più precisamente dalla serie DC Comic The New 52, del 2011.

Nei giorni scorsi, intanto, ha fatto molto rumore la notizia del ritorno del Joker di Jared Leto nella Snyder Cut di Justice League: per l'attore si tratta di un nuovo record, dal momento che finora nessuno ha mai interpretato il villain in due diversi film live action.

In attesa della nuova versione di Justice League, se non l'hai ancora fatto puoi dare un'occhiata a cosa si nasconde dietro l'accordo tra Zack Snyder e Warner Bros.