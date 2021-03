Justice League: Henry Cavill in altre foto dietro le quinte della Snyder Cut

Ieri è approdato in streaming in tutto il mondo Zack Snyder's Justice League, la tanto attesa e acclamata dai fan Snyder Cut, e per l'occasione Henry Cavill ha voluto condividere con i propri follower alcune foto dietro le quinte del film finora rimaste inedite e che lo ritraggono nei panni di Superman, ruolo che ricoprirà ancora in futuro...

L'attore ha condiviso le immagini in concomitanza con l'arrivo in streaming del film su HBO Max, e ha mandato un sentito messaggio direttamente a Zack Snyder: "Alla tua Zack! Congratulazioni! so che per te è stato un viaggio faticoso, tu che continuavi a combattere, con fatica. Non potrei essere più felice nel poter vedere la tua visione di Justice League distribuita. E che film hai fatto!".

Cavill, insieme a Ben Affleck e Jason Momoa, è stato uno dei primi attori del cast di Justice League a confessare il suo supporto alla Snyder Cut quando ancora si pensava non esistesse e non ci fosse alcuna speranza di vederla mai un giorno completata. Sempre Cavill sappiamo dovrebbe tornare nei panni di Superman, forse in un progetto segreto postato qualche tempo fa; negli scorsi mesi si è infatti accennato alla presenza di Cavill in alcuni cameo dei prossimi film DC. Tuttavia, la Warner sarebbe al lavoro su un nuovo film di Superman...

Snyder ha invece svelato quelli che erano i suoi piani per Justice League 2 e Justice League 3, che probabilmente non verranno mai realizzati, ora che la Warner ha deciso di andare avanti per la propria strada. "In sostanza con i due film successivi avremmo visto Darkseid arrivare sulla Terra e Superman soccombere all'equazione anti-vita, che in parole semplici è ciò che consente a Darkseid di controllare l'universo. Superman malvagio, distrutto dalla morte di Lois Lane, si unisce a Darkseid, e insieme i due conquistano la Terra".