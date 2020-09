Justice League, Henry Cavill esaltato dalla Snyder Cut: 'Voglio vedere la visione di Zack'

Nel corso di una recente chiacchierata con il famoso podcast Happy Sad Confused per la promozione del suo nuovo film Enola Holmes, l'attore Henry Cavill ha avuto modo di parlare anche dell'attesissima director's cut di Justice League di Zack Snyder.

Nonostante l'interprete di Superman fosse presente durante la live-streaming con la quale Zack Snyder ha annunciato ufficialmente l'arrivo della mitologica versione del cinecomic DC Films, da allora ha sempre scelto con molta attenzione le parole da spendere sul progetto, in un certo senso quasi distaccandosene.

In questa intervista, però, l'attore britannico ha chiarito per la prima volta quanto sia importante per lui che la visione di Snyder di Justice League venga condivisa con il mondo. "Sono davvero entusiasta di vedere realizzata la sua visione", ha dichiarato. "Sarebbe come se un treno non potesse arrivare alla stazione verso la quale era diretto. Penso che sia importante che questa visione si realizzi, alla fine, e che tu sia d'accordo o no, non importa. Zack è un narratore, ed è il diritto di un regista realizzare la propria visione. Sono entusiasta di vederla. Sono entusiasta di scoprire come dovesse essere quella visione e come appare oggi".

Per quanto riguarda ciò che i fan possono aspettarsi, ha aggiunto: "Zack ha ora il vantaggio del senno di poi. Sarà ancora più bello di come sarebbe stato se fosse uscito all'epoca. Per quanto mi riguarda voglio solo vedere un bel film."

