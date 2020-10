Justice League, Henry Cavill sulle conferenze stampa: 'Furono davvero imbarazzanti'

Nel corso di una carriera di successo un attore può ritrovarsi ad affrontare tante situazioni impreviste o comunque strane per qualche motivo: Henry Cavill ne sa qualcosa, stando al racconto fatto dall'attore relativamente alle conferenze stampa di presentazione di Justice League.

Come tutti ricorderete, Superman era morto in seguito allo scontro con Doomsday sul finale di Batman v Superman: Warner Bros., dunque, non aveva alcuna intenzione di spoilerare il suo ritorno ai fan prima dell'uscita di Justice League. Peccato che la produzione volesse a tutti i costi che la star di Man of Steel partecipasse al press tour del film!

"Fu una di quelle situazioni strane in cui... Nessuno sapeva cosa volesse. Era tipo: 'Hey, facciamo partecipare Henry al press tour, ma non diciamo a nessuno che è nel film!' Ed io tipo: 'Okay, questo sarà davvero imbarazzante per me, ragazzi. Grazie per avermi affibbiato quest'impresa impossibile. Dirò alle persone in sala di essere lì per supporto morale. Sono venuto a fare il the'" è stato il racconto di un Henry Cavill a metà fra il divertito e l'imbarazzato.

Tornando ad oggi, comunque, Henry Cavill si è detto entusiasta della Snyder Cut di Justice League; uno stuntman del film, invece, ha parlato di alcune scene tagliate da Justice League a causa di combattimenti troppo violenti.