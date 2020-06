Justice League: Henry Cavill sarà Black Superman? Ecco come sarebbe nella Snyder's Cut

Abbiamo già visto Henry Cavill nei panni di Black Superman in L'uomo d'Acciaio, ma oltre quella brevissima scena, purtroppo, non ha più indossato il costume nero. Adesso, dopo l'annuncio di un suo ritorno per la Justice League di Zack Snyder, c'è chi spera che nella director's cut della HBO Max possa riprendere anche quest'altro mantello.

A darci un'anteprima di come potrebbe essere è un utente Instagram che con una dettagliatissima fan-art lo ha immagina con barba e capelli lunghi, omaggiandone la rappresentazione fumettistica.

Eccolo quindi con mantello nero al vento, folti capelli neri e ricci, che se argentati potrebbero essere scambiati per quelli di Geralt di Rivia, e in procinto di lanciare un raggio mortale dagli occhi.

Come spesso accade, il popolo del web si è unito entusiasta dopo i primi rumor sul suo ritorno come Superman, tanto che in molti hanno iniziato a chiedere a gran voce un Man of Steel 2, ma sembra che l'attore stia lavorando a ben altri progetti.

Ancora non sono chiari tutti i dettagli della sua presenza nella Snyder's Cut e alcuni suggeriscono anche un suo possibile cameo in Shazam! 2: un incontro tra Cavill e Zachary Levi era infatti già previsto nel primo film, ma purtroppo i piani cambiarono in corso d'opera.

Per brevissimo tempo si è sperato anche in un cameo di Superman in Black Adam, tanto atteso da Dwayne Johnson... Ma a quanto pare non sarà presente neanche in questa produzione. Quando e come lo rivedremo quindi? Nulla è ancora certo ed è proprio il caso di dirlo: è in momenti come questi che c'è bisogno di un Super-segnale!