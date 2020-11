Justice League: HBO Max prende in giro i baffi di Henry Cavill?

In atteso dell'arrivo sulla piattaforma digitale di HBO Max di Zack Snyder's Justice League, i fan dei cinecomic DC possono comunque accedere nel frattempo alla versione cinematografica del film in streaming, anche se pare che la stessa HBO Max abbia fatto dell'ironia sui celebri "baffi" di Henry Cavill rimossi poi digitalmente dal film.

A quanto pare, infatti, nel listino della piattaforma digitale sarebbe apparsa proprio per il mese di novembre una nuova categoria in cui catalogare alcuni film, chiamata Movember Inspiration e dedicata a tutti coloro che hanno intenzione in questo mese di farsi crescere baffi e barba, tipicamente autunnali. Tra i film inclusi nella selezione possiamo notare pellicole che hanno per protagonisti personaggi baffuti come An American Pickle, Glass, Idlewild, ma in elenco spunta anche un curiosissimo Justice League nella versione ovviamente terminata da Joss Whedon.

Nonostante nel cinecomic sia presente anche Jason Momoa nei panni di Aquaman, il che lascerebbe intendere come la categoria si riferisca a lui in quanto a look di baffi e barba, il pubblico non potrà fare a meno di notare la sottile ironia riguardo al personaggio di Superman con i suoi baffi digitalmente rimossi in post-produzione.

Ironia che ha ovviamente contribuito alla disfatta del film al cinema. Henry Cavill ha parlato dei famigerati baffi quando gli è stato chiesto della possibilità di tornare per il prossimo film Mission: Impossible nonostante il suo personaggio sia stato ucciso. "Non sai mai cosa succederà", ha risposto l'attore. “Quel gancio alla fine di Fallout mi ha preso in pieno sui baffi, ma chi lo sa. Sappiamo quanto siano potenti, no? Hanno quasi ucciso Superman".

Henry Cavill ha recentemente dichiarato che tornerà nei panni di Superman e ribadito la sua volontà di realizzare un sequel di Man of Steel. Siete entusiasti all'idea di vedere la visione originale del regista per i più celebri personaggi DC?