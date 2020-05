Justice League, HBO Max permetterà a Zack Snyder di concludere la sua trilogia?

Dopo anni di attesa, come vi avevamo anticipato, nella giornata di ieri è stata finalmente annunciata in via ufficiale la famosa Snyder Cut di Justice League, che arriverà sul servizio di streaming HBO Max nel corso del 2021.

Inutile dire che i fan della DC che hanno sostenuto il movimento #ReleaseTheSnyderCut per tutti questi mesi stanno celebrando i loro sforzi, che ha portato ad una mossa senza precedenti nella storia del cinema: e mentre Zack Snyder ringrazia pubblico e Warner Bros., c'è già chi pensa al futuro.

Complice anche l'importante investimento che lo studio farà per permettere al regista di completare la sua versione del film - si parla di $20-30 milioni di dollari per quello che finirà col diventare o un film unico da quattro ore e mezza circa oppure una mini-serie da sei episodi, sulla falsa riga della versione estesa di The Hateful Eight di Quentin Tarantino rilasciata da Netflix - alcuni fan, come riporta il sito Comicbook, pensano che questo rinnovato accordo con la major potrebbe permettere al regista di completare la sua famosa trilogia originale di Justice League.

Come noto, infatti, Snyder aveva originariamente previsto un arco di cinque film (Man of Steel, Batman v Superman e tre film di Justice League) che avrebbero completato le storie di Clark Kent e Bruce Wayne, interpretati da Henry Cavill e Ben Affleck. Se, dopo questo secondo investimento di circa trenta milioni, la Warner Bros. dovesse vedere un grosso tornaconto (anche in termini di sottoscrizioni per HBO Max), tornerà sui suoi passi affidando di nuovo al regista le chiavi del regno? E' possibile che il servizio di streaming diventi la casa dello Snyder-Verse?

È ovviamente ancora molto presto per dirlo, ma non ci sono precedenti coi quali comparare la situazione e se Warner Bros. ha in programma di riunire il cast di Snyder per finire il primo film, perché non farlo per finire tutta la trilogia?

Voi che ne pensate? Ditecelo nei commenti.