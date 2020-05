Justice League, HBO boccia il re-shoot col cast principale: nuovi problemi in arrivo?

Pochi giorni fa è stata finalmente annunciata la distribuzione della Justice League di Zack Snyder, che avverrà solo l'anno prossimo, e che per ultimare la pellicola incompleta sarà necessario fare un re-shoot di alcune scene, ma sembra che la HBO abbia messo il veto al ritorno del cast principale sul set: vedremo mai la VERA Snyder's Cut?

Stando alle ultimissime dal "set" nell'enorme budget di quasi $30 milioni messi a disposizione per il re-shoot della pellicola (ancora incompleta) neanche un dollaro potrà essere utilizzato per girare nuove scene con Ben Affleck, Henry Cavill, Gal Gadot, Ezra Miller e Jason Momoa e che quindi il regista dovrà utilizzare "solo" quelle di cui dispone già.

A dare la notizia il portale Heroic Hollywood:

"Non ci sarà alcun re-shoot di nessun genere con nessuno degli attori. Solo dei dialoghi aggiuntivi e c'è qualcos'altro che non è stato ancora riportato: Snyder voleva rigirare alcune scene e modificarne la fotografia, ma la HBO ha detto di 'No, non si può fare. Avrai un budget per editare il filmato, lavorare alla post-produzione e persino agli effetti speciali, ma nessuna nuova ripresa."

Poco male considerando che la versione definitiva dovrebbe raggiungere le 4 ore di lunghezza, ma considerando l'esplicita richiesta di Snyder è d'obbligo pensare che ci saranno ancora elementi incompiuti o imprecisioni e starà alla bravura del regista evitare che lo spettatore ne senta il peso... Ma almeno potremmo finalmente vedere Martian Manhunter in azione in Justice League.