Justice League, l'hastag #RestoreTheSnyderVerse spopola durante il DC FanDome

I fan DC non hanno mai dimenticato Zack Snyder: nonostante i risultati altalenanti ottenuti dal regista di Justice League sono ancora in tanti a chiedere a Warner di puntare ancora sull'universo costruito a partire da Man of Steel, come dimostrano i tantissimi post apparsi sui social durante l'ultimo DC FanDome.

Mentre la stessa DC ammette la portata mondiale del fenomeno Justice League, infatti, migliaia di fan hanno letteralmente preso d'assalto Twitter durante l'attesissimo evento riportando in auge il mai dimenticato hashtag #RestoreTheSnyderVerse apparso per le prime volte durante il boom della Snyder Cut.

"Facciamo tornare Zack Snyder nel suo ufficio, che dite? #RestoreTheSnyderVerse", "Le persone intelligenti all'interno di Warner Bros. sanno come stanno le cose. #RestoreTheSnyderVerse", "Non è un segnale, è un avvertimento. #RestoreTheSnyderVerse" si legge in alcuni post che, ironicamente, arrivano a prendere in prestito anche una delle tagline del The Batman di Matt Reeves.

Il risultato di tutto ciò è naturalmente piuttosto facile da immaginare: l'hashtag è tornato nel giro di poche ore nei trend di Twitter, dando vita ad un nuovo capitolo di questa vera e propria sommossa popolare a favore del regista di 300. Servirà a qualcosa? Chi può saperlo! Justice League a parte, intanto, recentemente abbiamo visto una nuova foto del Green Lantern di Zack Snyder.