Justice League: Harry Lennix dice la sua sullo scandalo Joss Whedon

Nel corso della sua chiacchierata con Variety, Herry Lennix ha potuto parlare dell'imminente uscita di Zack Snyder's Justice League in arrivo il 18 marzo 2021 direttamente in streaming su HBO Max e di come interpreterà il personaggio di Martian Manhunter, evoluzione del suo Generale Swanwick già visto nel precedente L'uomo d'acciaio.

Tuttavia, l'attore ha anche accennato per la prima volta allo scandalo che in queste ultime settimane (ma anche in precedenza) ha travolto il regista Joss Whedon, colui che ha reso grandi gli Avengers e che ha diretto la versione cinematografica di Justice League, girando le ultime scene aggiuntive e decidendo il montaggio definitivo. Lennix ha fatto riferimento alle parole di Ray Fisher, che da mesi conduce una dura battaglia mediatica contro i vertici della Warner, colpevoli a suo dire di difendere gente da lui ritenuta indegna come Walter Hamada o Geoff Johns.

"Mi dispiace per chiunque abbia affrontato quelle esperienze nel modo in cui sono state descritte. Ovviamente ho sentito solo una parte della storia, non so se Joss ha avuto modo di replicare alle accuse. Come ha detto anche tu, ho lavorato con Joss Whedon molto da vicino per un paio d'anni [alla serie Dollhouse] ma non ho visto quel tipo di comportamento e, allo stesso tempo, da attore il mio cuore è con chiunque abbia dovuto sopportare quel tipo di comportamento che è stato descritto. Veniamo spesso trattati come cittadini di seconda classe. Ma io non ho visto nulla di tutto ciò e sarei curioso di conoscere la replica di Joss".

Qualche settimana fa è arrivata la conferma che Martian Manhunter sarà in Justice League, per bocca dello stesso Lennix: "Sarà grandioso stare lassù insieme a Superman e Batman e ai miei compagni. Sono di nuovo un bambino in un negozio di dolciumi".