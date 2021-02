Justice League: Harry Lennix parla delle scene di Martian Manhunter

Nel corso di una recente intervista concessa a Variety, Harry Lennix ha avuto modo di parlare della sua performance ne L'uomo d'acciaio e di ripensarla completamente alla luce delle rivelazioni degli ultimi mesi, ovvero che la reale identità del suo personaggio è quella di Martian Manhunter che apparirà in alcune scene di Justice League.

All'epoca delle riprese de L'uomo d'acciaio infatti nemmeno Lennix era a conoscenza che il personaggio del Generale Swanwick sarebbe poi diventato Martian Manhunter o che fosse lui sotto mentite spoglie, e stiamo parlando già di otto anni fa. Ripensando la sua performance alla luce della rivelazione, Lennix adesso ammette che la risposta è sempre stata sotto i nostri occhi, specialmente quando il Generale nel suo colloquio con Superman vuole fare ammettere a quest'ultimo di essere un alieno.

"Sì, è vero. E credo che quella scena abbia innescato un po' tutte le speculazioni successive [su Martian Manhunter] dato che Swanwick non è impazzito quando Superman si toglie le manette con nonchalance e si avvicina alla finestra. Girammo quella scena ormai nove anni fa. Credo di avere chiesto a Zack se il mio personaggio sarebbe dovuto impazzire, perché sono un generale, ovviamente affronto il pericolo, e lui mi rispose: 'No, tu mantieni la tua posizione, forse ti sposti un po' in avanti'. Forse è questo che avrebbe reso plausibile la rivelazione in seguito".

Qualche settimana fa è arrivata la conferma che Martian Manhunter sarà in Justice League, per bocca dello stesso Lennix: "Sarà grandioso stare lassù insieme a Superman e Batman e ai miei compagni. Sono di nuovo un bambino in un negozio di dolciumi". Lennix non ha rivelato alcun dettaglio circa le sue scene nel film, ed è possibile che la Snyder Cut definitiva presenti qualche differenze nel suo montaggio finale.

Lo stesso Snyder qualche tempo fa aveva parlato della presenza di Martian Manhunter nella sua pellicola.