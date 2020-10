Justice League, è guerra: Joss Whedon risponde, Ray Fisher attacca di nuovo

Come facilmente prevedibile, nella notte italiana Joss Whedon ha ufficialmente risposto alle nuove accuse di Ray Fisher riguardanti ciò che accadde sul set di Justice League dopo l'allontanamento di Zack Snyder.

Un rappresentante del regista, che venne chiamato per completare il film al posto di Snyder, ha comunicato: “L'individuo che ha offerto questa dichiarazione ha riconosciuto che tutto è iniziato per qualcosa che aveva sentito da qualcun altro, e poi ha accettato quel qualcosa come verità, quando in realtà una semplice ricerca avrebbe dimostrato che quelle dichiarazioni erano false. Come è normale in quasi tutti i film, c'erano numerose persone coinvolte nel mixare il prodotto finale, incluso il montatore, l'addetto agli effetti speciali, il compositore, ecc., Con il colorista senior responsabile del tono, dei colori e dell'effetto della versione finale. Questo processo è stato ulteriormente complicato dal fatto che Zack ha girato su pellicola, mentre Joss ha girato in digitale, cosa che ha richiesto al team, guidato dallo stesso colorista senior che ha lavorato su film precedenti di Zack, di conciliare le due versioni".

Tuttavia a Fisher queste dichiarazioni non sono andate giù, e ha prontamente replicato:

"Quando escono pubblicamente queste scuse a metà, rendono il mio lavoro molto più difficile. Adesso mi sto preparando per la notte insieme alla mia famiglia. Domani fornirò una risposta molto più approfondita".

Insomma, la corte si aggiorna: restiamo in attesa di nuove informazioni.

