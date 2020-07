Justice League, guardate la base originale di Steppenwolf nei concept della Snyder Cut

In attesa di vedere il trailer della Snyder Cut, in arrivo con tutta probabilità nel corso del DC Fandome, la versione originale di Justice League torna a mostrarsi grazie ad una valanga di suggestive concept art.

Come potete vedere nella galleria in calce all'articolo (via Heroic Hollywood), le immagini in questione offrono un nuovo sguardo alla visione di Zack Snyder riguardo a diverse componenti poi modificate o del tutto escluse dal montaggio uscito nelle sale, a partire dall'invasione di Steppenwolf, di cui è mostrato un quartier generale dall'aspetto demoniaco.

Annunciata lo scorso maggio, la Zack's Snyder Justice League debutterà su HBO Max, nuovo servizio streaming targato Warner Bros, nella prima metà del 2021. Come accennato in precedenza, il primo trailer ufficiale del film dovrebbe arrivare nel panel dedicato del DC Fandome, evento virtuale e gratuito che si terrà il prossimo 24 agosto per aggiornare i fan su tutti i progetti legati alla casa fumettistica tra videogiochi, cinema e serie tv.

Cosa ne pensate di questi concept? Siete curiosi di vedere Steppenwolf in azione nella Snyder Cut? Fatecelo sapere nei commenti. Per altre notizie, J.K. Simmons ha aperto al suo ritorno nei panni del Commissario Gordon per girare eventuali scene aggiuntive di Justice League.