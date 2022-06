Justice League Gray: finalmente in digitale la versione bianco e nero di Zack Snyder!

Dopo il secondo grande successo ottenuto da Justice League grazie alla nuova uscita su Netflix, il magnum opus di Zack Snyder si prepara a ridebuttare sul mercato home-video con l'edizione in bianco e nero 'Justice is Gray'.

Come saprete, Justice League di Zack Snyder è stato pubblicato su 4K, Blu-Ray e DVD l'anno scorso ma la versione in bianco e nero era rimasta inedita per il mercato home-video, sia fisico che digitale, continuando ad essere esclusiva di HBO Max (Sky e NOW in Italia). Questa mancanza aveva ovviamente infastidito i fan che erano corsi a procurarsi una copia fisica del film, ma adesso è stato confermato che Warner Bros pubblicherà Justice League - Justice is Gray il 19 luglio, consentendo agli appassionati di acquistare il film per le proprie librerie digitali. Al momento non è chiaro se questa versione del film uscirà anche in edizione fisica, né ci sono notizie per una distribuzione in Italia, quindi rimanete sintonizzati.

Per chi non lo sapesse, Justice is Gray propone Justice League in versione bianco e nero, offrendo dunque l'estremizzazione definitiva dei concetti visivi che contraddistinguono il cinema di Zack Snyder: un cinema che ha l'innata capacità di pensare e lavorare esclusivamente attraverso le immagini, a costo di tralasciare la precisione svizzera delle sceneggiature, e il bianco e nero, il sur-colore che non appartiene a nessun'altra arte se non a quella del cinema, ne premia ancor di più le particolari intuizioni visive, registiche, di messa in scena e di disposizione delle figure nello spazio. Ovviamente l'altro medium che più si avvicina a glorificare l'immagine bianco e nera oltre al cinema è il fumetto, e il punto di questa versione del film sembrerebbe essere proprio questo: avvicinare ancora di più la pellicola alla carta dei fumetti, un ulteriore passo dentro lo Snyder-pensiero che non cambierà il giudizio né sul film né tanto meno sul suo autore ma casomai serve a ribadire la potenza e il fascino sperimentale di un'opera totalmente slegata da ogni logica produttiva contemporanea.

Ma non è la prima, in tempi recenti, che un film di successo viene virato al bianco e nero: recentemente lo abbiamo visto con Mad Max: Fury Road - Black & Chrome Edition, in grado di sottolineare il barocchismo della messa in scena esagitata di Mad Max Fury Road di George Miller, o con la versione alternativa di Parasite di Bong Joon-ho, che nel monocromatismo riusciva a rendere ben più evidenti i giochi geometrici pensati dal regista per sottolineare l'andamento della storia e le differenze tra i personaggi. Anche i cinecomic ci hanno provato con Logan Noir di James Mangold, che però rispetto all'edizione originale perdeva un po' quel senso di crepuscolarismo western che il colore gli conferiva (e che era alla base del film).

Diteci cosa ne pensate: avete mai visto l'edizione Justice is Gray? Conoscevate gli altri film virati al bianco e nero? Qui sotto trovate lo spazio dedicato ai commenti.