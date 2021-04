Justice League: oltre Gotham e Metropolis, New York esiste nel DCEU?

Pur essendo ambientati principalmente in città fittizie come Gotham City, Metropolis e Central City, nei fumetti DC è stata confermata più volte anche l'esistenza di New York e altri luoghi reali. Ma la Grande Mela è presente anche nell'universo cinematografico?

Tecnicamente no, o almeno non ancora. Tuttavia, proprio di recente è stata rivelata l'esistenza di Manhattan nello Snyderverse. La versione di Justice League diretta dal regista di Watchmen include infatti un riferimento al distretto più celebre e importante di New York all'interno di un titolo di giornale, confermando di fatto la presenza della città nell'universo creato da Zack Snyder.

Purtroppo però ricordiamo che Zack Snyder's Justice League non è considerato canonico nel DCEU, al contrario del cut cinematografico di Joss Whedon, dunque al momento non c'è alcuna traccia di New York nel franchise ufficiale.

Per chi si stesse chiedendo dove è collocata Gotham City, in quanto versione "oscura" della Grande Mela, grazie ai fumetti DC sappiamo che la città di Batman si trova in New Jersey, con Metropolis che invece viene solitamente posta nel lato opposto del fiume, in Delaware. Per quanto riguarda l'universo DC cinematografico, in Suicide Squad è stato confermato che Gotham si trova effettivamente in New Jersey.



Per altri approfondimenti sul franchise, vi rimandiamo ai 7 cinecomic DC in arrivo dopo Justice League.