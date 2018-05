Justice League: gli attori rivelano quali sono i loro Pokèmon preferiti!

I membri del cast di Justice League hanno svelato ai propri fan quali siano il loro Pokèmon preferiti durante un panel al Wizard World Philadelphia, dove avevano uno spazio dedicato. Ovviamente sono stati i membri più giovani del team a parlare di Pokèmon, e c'è anche il video del panel!

All'inizio i fan erano un po' titubanti riguardo la domanda da porre su quale fossero i Pokèmon preferiti degli attori: tuttavia i ragazzi hanno risposto molto volentieri.

"Ray giocava un sacco a Pokemon sul set" ha spiegato Miller. E Ray ci ha tenuto a specificare che ciò che faceva era giocare a Pokèmon Go, il gioco per cellulari che conosciamo un po' tutti.

Riguardo agli animaletti giapponesi preferiti Ray Fisher ha detto: "Mi piace PrimeApe, anche se non so perché".

Nonostante Ezra Miller abbia ammesso di non essere un grandissimo fan dei Pokèmon, ha detto che a lui piace "Geodude. È una piccola roccia con le braccia, è un personaggio stupendo!"

Date anche uno sguardo al video e diteci cosa ne pensate nei commenti!

"Sulla scia della morte di Clark Kent/Superman (Henry Cavill) per mano di Doomsday in Batman v Superman: Dawn of Justice, il vigilante Bruce Wayne/Batman (Ben Affleck) rivaluta i suoi metodi estremi e inizia la ricerca di eroi straordinari per assemblare una squadra di combattenti del crimine con lo scopo di proteggere la Terra dalle incombenti minacce. Insieme a Diana Prince/Wonder Woman (Gal Gadot), Batman ingaggia il ciberneticamente modificato ex-giocatore di football Victor Stone/Cyborg (Ray Fisher), il velocista Barry Allen/Flash (Ezra Miller) ed il re guerriero atlantideo Arthur Curry/Aquaman (Jason Momoa). Insieme, la Justice League dovrà affrontare il temibile Steppenwolf (Ciarán Hinds), l'araldo secondo in comando del signore alieno della guerra Darkseid, incaricato proprio da quest'ultimo di ritrovare tre potenti artefatti nascosti sulla Terra."