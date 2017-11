Justice League: gli attori rivelano quali personaggi vorrebbero nel sequel!

Justice League arriva tra una settimana in sala e ora è uscito un video in cui già si parla della seconda pellicola dedicata al team-up degli eroi. Per la precisione, le star principali rivelano, in una video intervista, quali personaggi dell'universo fumettistico vorrebbero vedere inclusi nel sequel.

Wonder Woman, Batman, Aquaman, Cyborg, Flash e Superman stanno per arrivare in Justice League ma, come gli amanti dei fumetti sanno, ci sono molti altri eroi DC che, nel tempo, si sono uniti alla Lega. Il primo nome che verrà forse in mente a molti è quello di Lanterna Verde ma, quando al cast di JL è stato chiesto chi vorrebbero nella squadra, la conversazione ha virato subito verso la componente supereroistica femminile: Ben Affleck ha risposto velocemente che vorrebbe ci fosse "Black Canary, dovremmo integrare più donne" ha detto l'interprete di

Henry Cavill, che interpreta Superman, ha detto "Supergirl, per lo stesso motivo. E perché sarebbe carino per Superman avere intorno un pezzo della famiglia."

Ray Fisher (Cyborg) vorrebbe "Zatanna, perché lei arriva e fa succedere cose pazzesche!" Ezra Miller (Flash) ha risposto a Fisher dicendo che "sarebbe pericoloso avere quella spada in giro", confondendo però Zatanna con Katana.

Comunque sarebbe bello vedere queste eroine nel prossimo film. Per voi chi dovrebbe unirsi alla Lega? Ditecelo nei commenti!

Justice League, al cinema dal 16 novembre 2017.