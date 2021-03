Justice League, il giovane Darkseid prende vita in un concept ufficiale: ecco Uxas!

L'artista Jerad S. Marantz ha pubblicato su Instagram uno dei lavori che ha realizzato per la Snyder Cut di Justice League, ovvero un concept del giovane Darkseid, quando ancora il supervillain era conosciuto su Akopolips con il nome di Uxas.

Potete trovare l'immagine in calce alla news.



"Ecco uno dei miei concept su Darkseid. Tecnicamente questo è Uxas ma non credo che il film ne abbia mai fatto riferimento. Mi sono divertito moltissimo a lavorare su questo personaggio con il costumista Michael Wilkinson" ha scritto il concept artist su Instagram. "Non avrei mai pensato di avere la possibilità di lavorare su Darkseid. Essendo cresciuto leggendo i fumetti e adorando le serie animate, ho sempre pensato che sarebbe stato fantastico vederlo sul grande schermo, ma non avrei mai immaginati di poterci lavorare in prima persona. Contribuire a dare vita alla visione di Zack Snyder è stata una delle più grandi esperienze della mia carriera."

Nonostante la sua assenza dalla versione cinematografica del 2017, lo ricordiamo, il tiranno di Akopolips nei piani originali di Zack Snyder era stato concepito come il villain principale di una trilogia di Justice League che almeno per il momento non verrà realizzata. Tuttavia, sta proseguendo sui social la campagna per rilanciare lo Snyderverse nel DCEU.