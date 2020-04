Justice League, Geoff Johns avrebbe sabotato la versione di Zack Snyder

Nuove indiscrezioni sostengono che Geoff Johns abbia sabotato la famosa versione di Justice League voluta dal regista Zack Snyder, favorendo il coinvolgimento di Joss Whedon nel cinecomic DC Films.

Le informazioni provengono da Grace Randolph in un rapporto pubblicato su YouTube, che ha riportato diversi rumor sull'universo narrativo della DC Films:

"In effetti, posso dirlo, Johns è praticamente il responsabile della sostituzione di Zack Snyder con Joss Whedon per Justice League. E' stata una mossa fatta alle spalle del regista. Questo è tutto ciò che dirò oggi. È stata una cosa davvero brutta. Ho sentito che Jim Lee è molto amato da quelle parti, ma Geoff Johns non piace a nessuno. E' stato allontanato da Birds of Prey ed è stato a capo del DCEU per tipo un solo minuto, ma è quel minuto che gli ha permesso di far fuori Zack Snyder. Dopodiché è stato escluso anche dal servizio di streaming DC Universe. Anche la serie tv Stargirl ha subito forti rallentamenti perché lui non ha idea di come fare lo showrunner: ora sta per uscire, chissà, magari andrà benissimo."

Non è la prima volta che Johns viene indicato come il principale motivo per l'allentamento di Snyder dal progetto, ma Randolph fa estendere i contrasti tra il fumettista e la DC Films a diversi progetti. Voi che ne pensate di queste dichiarazioni? Ditecelo nei commenti.

