Justice League: Gal Gadot spera di vedere un giorno la Snyder Cut del film

Nel corso del CCXP, il Comic-Con brasiliano, dove è stato presentato in anteprima il trailer ufficiale di Wonder Woman 1984, Gal Gadot è tornata su un'altra questione ancora aperta per i fan dell'universo DC, ovvero la famigerata Snyder Cut di Justice League.

Dopo esserci già pronunciata a sostegno della sua eventuale distribuzione, l'attrice - che nella pellicola tornava nei panni della guerriera amazzone dopo essere già apparsa in Batman v Superman: Dawn of Justice e nell'omonimo Wonder Woman - è tornata a sostenere il suo interesse verso la versione mai approdata in sala di Snyder: "Penso che il film sia stato vittima di circostanze molto tristi e sfortunate. Amerei tantissimo poter vedere completata la versione di Snyder e spero che un giorno riusciremo a vederla, ma non saprei".

Il mese scorso, infatti, gli interpreti di Wonder Woman e Cyborg hanno pubblicato insieme all'hashtag #ReleaseTheSnyderCut anche delle immagini dietro le quinte del film, come d'altronde sta facendo lo stesso Snyder sul suo profilo Vero. Quando Justice League è uscito nelle sale nel 2017, i fan erano già consapevoli della produzione travagliata del film, che dopo l'uscita di Zack Snyder è stato ultimato (e pesantemente modificato) da Joss Whedon: la pellicola avrebbe infatti dovuto rappresentare il primo capitolo di una trilogia incentrata sull'assalto di Darkseid alla terra.

Nelle ultime settimane, a sostegno della versione, si sono poi aggiunti anche Yahya Abdul-Mateen II - interprete di Black Manta in Aquaman - "Onestamente, inizialmente ero indifferente perché Justice League è stata prima del mio periodo. Ma i fan DCEU sono inarrestabili e la loro passione mi ha fatto impazzire!! Penso che potrebbe essere il momento di #ReleaseTheSnyderCut" e lo stesso Jason Momoa a fargli da eco: "Penso che il pubblico abbia bisogno di vederlo. Io sono ovviamente in debito con Warner e DC e non so come si sentono loro al riguardo, ma da fan sono molto felice di averlo visto".

Su queste pagine potete recuperare il trailer di Wonder Woman 1984 e scoprire perché a differenza dei colleghi Henry Cavill non ha sostenuto la Snyder Cut.