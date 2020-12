Justice League, Gal Gadot racconta l'esperienza con Joss Whedon: 'Non delle migliori'

Nei mesi scorsi, come sappiamo, Ray Fisher ha lanciato pesanti accuse a Joss Whedon per il suo comportamento, definito "offensivo e non professionale", sul set di Justice League, e incolpando anche i produttori Geoff Johns e Jon Berg per averglielo consentito. Sull'argomento ha detto la sua anche Gal Gadot, che vedremo presto in Wonder Woman 1984.

L'attrice israeliana ha raccontato al Los Angeles Times di essere felice che Ray Fisher abbia raccontato la sua verità. "Non ero lì con i ragazzi quando hanno girato con Joss Whedon" ha raccontato, ma anche la sua esperienza col regista "non è stata delle migliori". Gal Gadot, però, ha aggiunto di "averci pensato lì sul momento, quando è successo. Ne ho parlato ai superiori e loro se ne sono occupati."

WarnerMedia ha concluso la scorsa settimana un'indagine sulla spinosa questione, e ha affermato che "sono state prese misure correttive". La stessa Gal Gadot ha fornito all'indagine la sua testimonianza. "So che hanno svolto un'indagine molto approfondita, anche solo per tutto il tempo che ho passato con loro" aveva raccontato in precedenza al podcast The Big Ticket. Sulle misure correttive, però, l'attrice di Wonder Woman aveva spiegato: "Non so nemmeno cosa significhi. Sono curiosa di sapere quale sarà il risultato."

Wonder Woman 1984, intanto, ha già debuttato in alcuni paesi, ma finora gli incassi del film sono deludenti.