Justice League, Gal Gadot ha partecipato alle riprese della Snyder Cut? La star chiarisce

Annunciata ufficialmente la scorsa primavera, la Snyder Cut di Justice League League è entrata in lavorazione ad ottobre in vista di un'uscita su HBO Max che abbiamo da poco scoperto essere prevista per marzo 2021.

Le riprese della nuova versione, secondo quanto riportato, hanno coinvolto attori quali Ben Affleck (Batman), Jared Leto (Joker), Amber Heard (Mera) e Ray Fisher (Cyborg), ma a quanto pare non tutte le star del DCEU hanno preso parte al ritorno sul set.

Intervistata da MTV News per parlare dell'imminente uscita di Wonder Woman 1984, infatti, l'interprete di Diana Gal Gadot ha rivelato di non aver partecipato ai reshoot della Snyder Cut. "No, non ho girato e non ho visto nulla. Non vedo davvero l'ora di guardare la versione di Zack" ha dichiarato l'attrice, che come gran parte dei suoi colleghi ha sempre sostenuto la visione originale del regista di Batman v Superman.

In ogni caso il nuovo film di Justice League porterà su HBO Max circa 2 ore e mezzo di scene aggiuntive rispetto al cut cinematografico realizzato da Joss Whedon, dunque ci sarà sicuramente l'occasione di trovare Wonder Woman in un ruolo inedito rispetto a quanto visto nelle sale. Intanto, Snyder ha confermato di aver completato il 75% degli effetti visivi del suo Justice League.