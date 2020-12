Justice League, anche Gal Gadot contro Joss Whedon: 'Ho avuto la mia 'esperienza''

Nel corso di una recente intervista concessa al Los Angeles Times, l'attrice Gal Gadot ha avuto modo di commentare per la prima volta le polemiche relative a Justice League e alla diatriba che ha visto contrapposti il regista Joss Whedon e l'attore Ray Fisher.

Sebbene abbia rifiutato di approfondire ulteriormente, l'attrice ha ammesso di avere la sua "esperienza" con il regista, che però è stata risolta con soddisfazione da parte sua. "Sono felice che Ray sia uscito allo scoperto per dire la sua verità", ha detto la Gadot. "Non ero lì con i ragazzi quando hanno girato con Joss Whedon - avevo già avuto la mia esperienza con lui, che è stata delle migliori, ma ho potuto chiuderla lì quando è successo. L'ho portato ai piani superiori e se ne sono occupati loro. Però sono felice che Ray stia ricevendo l'attenzione che merita per questa cosa."

La controversia su Justice League è nata dopo l'allontanamento di Zack Snyder dalla sedia di regista, col film passato nelle mani di Joss Whedon, col quale il cast ha avuto diversi problemi tanto che recentemente la Warner ha concluso un'indagine ufficiale. Ora Snyder tornerà nel 2021 con la sua versione del film in uscita al cinema e su HBO Max, e a tal proposito Gal Gadot ha commentato:

"Sono molto felice che Zack abbia l'opportunità di dar luce alla sua versione del film".

Secondo quanto dichiarato recentemente dal regista sui social, Zack Snyder's Justice League arriverà a marzo prossimo, anche se ad oggi non è stata svelata una data di uscita ufficiale.