Justice League, Gal Gadot diventa Batman in un nuovo video dal set

Il mondo dei supereroi ci ha abituati da sempre ai crossover più strani e impensabili, sia in chiave Marvel che DC: gli universi cinematografici derivati sono però sempre stati un po' più cauti in tal senso, nonostante qualche concessione qua e là e qualche colpo di genio nel dietro le quinte, come quello che vede protagonista Gal Gadot.

Mentre i fan di tutto il mondo festeggiano il Batman Day invocando un film sul Batfleck, infatti, anche la nostra Wonder Woman ha deciso di omaggiare il giorno dedicato al suo celebre collega postando sui social un video che la vede protagonista di una trasformazione decisamente inedita.

Probabilmente risalente all'epoca delle riprese di Justice League, il breve filmato ci mostra infatti Gal Gadot indossare sì il costume della sua Diana Prince, ma anche coprirsi il volto con la maschera del Batman di Ben Affleck, dando vita ad un ibrido decisamente interessante! "Esprimendo il mio Batman interiore" scrive l'attrice nel post in questione: che la nostra Gal si stia preparando a rivaleggiare con Robert Pattinson?

Come vedreste una Wonder Woman in chiave dark di stanza a Gotham City? Fatecelo sapere nei commenti! Tornando al cosiddetto Snyderverse, intanto, recentemente Jesse Eisenberg ha parlato della possibilità di tornare nei panni di Lex Luthor.