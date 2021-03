Justice League: tutti i futuri supereroi citati nella Snyder Cut

Sebbene almeno per il momento Warner Bros. non sembri intenzionata a proseguire con lo Snyderverse, la nuova versione di Justice League ha anticipato l'arrivo di diversi futuri membri del team di supereroi DC. Vediamo insieme quali.

Martian Manhunter

Il primo di questi è Martian Manhunter, l'alieno interpretato da Harry Lennix che si è rivelato come vera identità del generale Swanwick. Oltre a visitare una Lois ancora in lutto per la morte di Superman travestito da Martha Kent (possiede infatti l'abilità di mutare forma), Martian fa visita a Bruce Wayne sul finale della pellicola per metterlo in guardia sull'imminente arrivo di Darkseid sulla Terra.

Lanterna Verde

Dopo aver visto una Lanterna Verde in azione durante il flashback della prima invasione di Darkseid, l'arrivo di un altro protettore della galassia sulla Terra viene anticipato dalla visione di Cyborg, in cui è possibile notare il cadavere della Lanterna Verde Kilowog in una distrutta Hall of Justice. La visione in questione appartiene alla cosiddetta timeline "Knightmare", e sappiamo che nei piani originali di Zack Snyder una Lanterna Verde avrebbe aiutato Batman e i sopravvissuti ad affrontare il Superman caduto sotto il controllo del tiranno di Akopolips.

Atom

Uno dei personaggi che sono stati completamente rimossi dalla versione cinematografica di Joss Whedon è il Dr. Ryan Choi. Interpretato da Zheng Kai, si tratta dallo scienziato che lavora ai laboratori STAR insieme al padre di Cyborg, il Dr. Silas Stone, e che in seguito agli eventi del film viene promosso a capo della struttura. Nonostante la sua assenza dagli storyboard di Justice League 2 e 3, sappiamo grazie ai fumetti che Ryan è destinato ad assumere l'identità del supereroe Atom.

Supergirl

Pur non essendo mai comparsa nel franchise, l'esistenza di Kara Zor-El nel DCEU è stata già svelata dal fumetto prequel di Man of Steel scritto dallo stesso Snyder insieme a Geoff Johns, David S. Goyer e Sterling Gates. Un film dedicato a Supergirl è in sviluppo presso Warner ormai da diversi anni, ma il primo vero riferimento alla supereroina è arrivato proprio dal nuovo Justice League. Nella scena in cui Superman torna in vita e si reca alla sua astronave, infatti, è possibile notare la capsula già aperta da cui probabilmente è uscita Supergirl quando è atterrata sulla Terra.



Intanto, vi ricordiamo che Supergirl comparirà nel film di Flash con protagonista Ezra Miller.