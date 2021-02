Justice League, il fumetto celebra la Snyder Cut con delle splendide cover alternative

Dopo oltre tre anni di attesa ormai ci siamo: ieri è stato confermato che Zack Snyder's Justice League arriverà in Italia il 18 marzo, in contemporanea con gli Stati Uniti, attraverso i principali store digitali.

Per l'occasione, DC Comics ha deciso di pubblicare delle cover alternative del prossimo numero del fumetto di Justice League (il #59) dedicate proprio alla Snyder Cut e affidate ad artisti d'eccezione come Jim Lee, Liam Sharp e Lee Bermejo.

Come potete vedere nelle immagini in calce alla news, ognuna delle tre copertina è dedicata ad un trio diverso di personaggi: Batman, Cyborg e Steppenwolf sono stati disegnati da Liam Sharp, mentre a curare la cover con Superman, Flash e Darkseid è stato Lee Bermejo. Infine, Jim Lee ha firmato la variant Wonder Woman, Aquaman e Martin Manhunter. Vendute al prezzo di $5.99 invece dei regolari $4.99, le copertine saranno disponibili anche in bianco e nero: un vero e proprio omaggio alla versione promessa da Zack Snyder nei giorni scorsi.

Vi ricordiamo che il film potrà essere acquistato sulle piattaforme di Amazon Prime Video, Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV. Inoltre, dal 1° aprile sarà disponibile per il noleggio anche su Sky Primafila e Infinity.