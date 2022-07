Justice League, i fratelli Russo pazzi di Zack Snyder: 'L'unica versione da guardare'

Dopo anni di richieste e campagne online, Justice League di Zack Snyder si è imposto come uno dei punti di riferimento del panorama dei cinecomix e ha conquistato nuovi sostenitori in tutto il mondo: tra questi, a quanto pare, anche i fratelli Russo, autori di Infinity War e Endgame.

In una recente intervista promozionale con Wired in vista dell'uscita del loro nuovo film The Gray Man, già disponibile in sale limitate in Italia e in arrivo su Netflix la prossima settimana a partire dal 22 luglio, i due registi sono stati messi di fronte alle 'domande più richieste sul web', una delle quali chiedeva: come sarebbe stato Justice League se lo avessero diretto i fratelli Russo? "Penso che le persone confondano DC e Marvel ancora oggi, ma sinceramente non sappiamo rispondere a questa domanda. L'unica risposta forse è questa: guardate la Snyder Cut. E' l'edizione definitiva di quel film, assolutamente. Ed è anche l'unica versione che dovreste guardare, non dovreste cercarne altre..."

I più maliziosi potrebbero leggere in questa chiusura una frecciatina a Joss Whedon, regista dei primi due film degli Avengers che subentrò a Snyder alla guida di Justice League dopo che l'autore abbondò la regia del cinecomix in seguito alla morte della figlia adolescente Autumn. Il film uscito nelle sale nel 2017, che mescolava le atmosfere snyderiane ai rimaneggiamenti più umoristici di Whedon, venne bocciato come mostro di Frankenstein venuto male e deluse al box office, causando uno dei tanti cambi di rotta nel piano editoriale della DC Films.

Vi ricordiamo che, come i fratelli Russo, anche Snyder da allora ha avviato una forte collaborazione con Netflix: dopo lo zombie heist movie Army of the Dead e il prequel Army of Thieves di cui è stato sceneggiatore e produttore, Snyder è già a lavoro sul suo prossimo film Rebel Moon, epico sci-fi diviso in due parti col primo capitolo che uscirà nel 2023.