Justice League: nuova foto dietro le quinte per il Green Lantern di Zack Snyder!

Mentre Zack Snyder reagiva al trailer di The Batman, l'attore Wayne T. Carr approfittava del DC FanDome per pubblicare sulla sua pagina del social network Twitter una nuova foto dietro le quinte al Green Lanter di Justice League.

Come forse saprete, Warner Bros. e HBO Max hanno impedito a Zack Snyder di inserire Green Lantern nella famosa Snyder Cut di Justice League, considerato che la major e la piattaforma streaming stanno lavorando ad un film e ad una serie tv per il supereroe verde. A quel punto, l'autore e i piani alti dello studio hanno raggiunto un compromesso inserendo il Martian Manhunter di Harry Lennix al posto del John Stewart di Wayne T. Carr, che ha visto sfumare il sogno di poter interpretare Lanterna Verde sul grande schermo. Adesso l'attore ha condiviso una nuova immagine dietro le quinte durante l'evento DC FanDome tenutosi nella giornata di ieri: potete vederlo in calce all'articolo.

In un universo alternativo, la trilogia della Justice League di Zack Snyder si sarebbe conclusa con John Stewart alla guida del Corpo delle Lanterne Verdi in battaglia al fianco di Superman, Aquaman, Wonder Woman e degli eserciti di uomini, atlantidei e amazzoni in una guerra totale per il destino dell'universo contro Darkseid. Le strade del regista e della Warner Bros. si sono tuttavia separate, e adesso il DCEU si sta preparando ad abbracciare le potenzialità del Multiverso.

I nostalgici potranno rivivere le glorie dello SnyderVerse in questi nuovi cofanetti di Batman v Superman e Justice League distribuiti da Warner per il mercato home-video.