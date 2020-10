Justice League: una folle teoria rivela il ruolo del Joker di Jared Leto nella Snyder Cut

Nella versione cinematografica di Justice League completata da Joss Whedon non vi è alcuna traccia del Joker di Jared Leto, che tuttavia farà ritorno nella Snyder Cut che arriverà su HBO MAx nel corso del 2021. Adesso, una folle teoria ipotizza in che modalità potrebbe concretizzarsi questo inaspettato ritorno del personaggio.

Ricordiamo che Zack Snyder's Justice League arriverà su HBO Max in formato di miniserie per una durata totale di circa 4 ore e quindi lo spazio per il Joker di Jared Leto dovrebbe esserci eccome e ci sono diversi ruoli che potrebbe giocare in questa versione della pellicola. Tra questi uno fondamentale potrebbe giocarlo l'incubo avuto da Bruce Wayne in Batman v Superman: Dawn of Justice nel quale il Cavaliere Oscuro è impegnato in una crociata contro le forze del male capitanate da Superman, rivoltatosi contro l'umanità dopo la morte tragica di Lois Lane.

Non è infatti assurdo ipotizzare che Batman e Joker potrebbero in effetti unire le forze per una unica volta contro il nemico comune, che potrebbe eliminarli in un colpo solo se lo volesse. E' possibile che in questa timeline alternativa eroi e villain mettano da parte il loro rancore reciproco per affrontare un nemico più grande e se qualcuno come Superman passasse al male non sarebbe strano se Batman chiedesse aiuto perfino al Joker.

Le riprese aggiuntive di Zack Snyder's Justice League sono attualmente in corso e vedranno il ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman, mentre anche Joe Manganiello tornerà nei panni di Deathstroke dopo averlo interpretato per la prima volta proprio nel cameo del Justice League terminato da Joss Whedon.

Chi intanto non potrebbe essere più felice del ritorno di Jared Leto come Joker è il regista David Ayer.