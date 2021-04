Justice League: Flash con Ezra Miller risponderà alle domande di Snyder e farà chiarezza

Nelle scorse ore la Warner Bros. ha annunciato la cancellazione di New Gods e The Trench, spin-off di Justice League e di Aquaman, ma nel frattempo sono emersi anche nuovi dettagli sull'attesissimo The Flash.

Il cinecomic di Andy Muschietti, il primo stand-alone per il grande schermo mai realizzato per il supereroe velocista interpretato nel DCEU da Ezra Miller, e che vedrà anche il ritorno di Ben Affleck nei panni di Batman e l'esordio di Sasha Calle in quelli di Supergirl, inizierà le riprese a breve per rispettare la data di uscita prevista nel novembre 2022.

Nell'articolo dell'Hollywood Reporter tramite il quale è stata confermata la cancellazione dei due film citati in apertura, però, viene fatto notare che "la DC sta organizzando i propri film e serie tv affinché condividano lo stesso universo", e che il progetto che darà il là a questo organizzazione sarà proprio The Flash.

Questa potrebbe non essere una grande sorpresa per i lettori dei fumetti DC considerando la propensione dello Scarlet Speedster per le trame da multiverso, ma l'Hollywood Reporter osserva che il film "affronterà il multiverso e si dice che farà chiarezza anche sul futuro della Justice League". Al momento non è chiaro come questo film contribuirà a stabilire "il futuro della Justice League" ma la volontà di riscrivere da cima a fondo il franchise appare evidente. E c'è già chi specula sulla possibilità di una nuova Justice League composta da supereroi provenienti da ogni angolo del Multiverso, soprattutto l'annuncio del nuovo Superman di JJ Abrams.

