Justice League: finalmente la Warner Bros. ha aggiunto Superman in foto!

La nuova foto che appare come immagine di copertina della pagina ufficiale di Facebook della Warner Bros., vede anchenel gruppo. Guardate pure!

La Warner Bros. ha aggiunto finalmente anche Superman al gruppo della Justice League. Almeno nella foto di copertina di Facebook, nella quale si vede un'immagine chiaramente ispirata ala lavoro del rinomato artista dei fumetti Alex Ross.

Prima avevamo visto il poster che riuniva Batman, Wonder Woman, Flash, Cyborg e Aquaman - immortalati insieme con la scritta "Non puoi salvare il mondo da solo!" - ma questa versione dell'immagine mostra una differenza significativa, c'è Superman!

Ora che tutti sanno che Superman sarà nel team (ma davvero, chi non lo sapeva prima?), è toccata anche al kryptoniano una bella fetta di posto nelle immagini promo. Date un'occhiata e diteci cosa ne pensate nei commenti!

Per la cronaca, Clark Kent (Henry Cavill), non si era mai visto prima nella campagna promo, eccezion fatta per una brevissima apparizione nel trailer, in versione "sogno di Lois Lane". E invece ora, eccolo qua!

Justice League è attualmente al cinema.