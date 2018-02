Justice League: finalmente è arrivato anche il character poster di Superman!

La Warner Bros. ha rilasciato anche il character poster di Superman per celebrare l'uscita in Digital HD di. La società ha rimesso a pieno regime la "macchina di marketing" per pubblicizzare l'arrivo ufficiale del film online.

Superman è un personaggio un po' controverso nell'attuale DC Films Universe - poco gradito cioè, da quanti non hanno particolarmente amato il suo carattere ombroso in Batman V Superman: Dawn of Justice, e pure il suo ritorno in Justice League con il labbro strano per via del CGI. Ma, essendo una delle "trinità sacre" della DC, Henry Cavill rimane un pilastro del franchise. Diciamo che, a causa della storyline, Superman potrebbe anche essere passato in secondo piano durante il marketing di Justice League, ma Warner Bros. lo sta mettendo in prima fila adesso, mentre promuove l'uscita digitale del film.

Ea adesso è uscito anche il character poster del Figlio Di Krypton, sulla scia di quelli rilasciati per gli altri personaggi della Lega. Questa nuova illustrazione mostra, sullo sfondo, un richiamo ai campi di pannocchie della fattoria Kent, lo stesso dove l'eroe ha avuto la sua conversazione con Lois Lane, poco dopo essere "resuscitato".

Ecco il tweet di presentazione dell'immagine promozionale: "Justice League Movie ✔ @justiceleaguewb La Luce della Speranza. #JusticeLeague"

Adesso mancano solamente i poster di Aquaman e Cyborg, ma pensiamo che non tarderanno molto ad arrivare.