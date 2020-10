Justice League, il film di Zack Snyder potrebbe spiegare il passato di Joker e Batman?

Dopo l'annuncio dell'aggiunta del Joker di Jared Leto alla Justice League di Zack Snyder, è più che legittimo chiedersi quale sarà la direzione narrativa che intraprenderà il personaggio... Vedremo forse qualcosa in più sul passato di Joker e Batman?

Ha sorpreso tutti la notizia diffusa nella giornata di ieri che voleva Jared Leto tornare a vestire i panni del Principe Pagliaccio di Gotham nella versione di Justice League in arrivo su HBO Max, principalmente perché il personaggio non era originariamente presente nel progetto, né tantomeno nel film che abbiamo visto al cinema.

Ciononostante, tra il flop di Suicide Squad e la decisione di Warner Bros. di dar spazio a un altro Batman, quello di Matt Reeves interpretato da Robert Pattinson, non avevamo ancora avuto modo di vedere effettivamente in scena la dinamica Batman/Joker, salvo un breve segmento proprio nel film di David Ayer (unica occasione in cui Affleck e Leto condividono lo schermo).

Da Batman v. Superman, tuttavia, avevamo appreso che fu proprio il Joker a uccidere uno dei Robin (è stato poi appurato che si trattasse di Dick Grayson), ma la questione, per una ragione o per un'altra, è rimasta irrisolta, senza alcun follow-up a livello narrativo (eccetto un riferimento in Suicide Squad).

Dopotutto, non sappiamo come il Bruce Wayne di Ben Affleck sia arrivato a essere la versione che abbiamo conosciuto nel DCEU, ed è sottinteso che molto abbia a che fare con le azioni del Joker. Potrebbe dunque essere questa la volta buona per fare chiarezza in merito? Zack Snyder coglierà forse l'opportunità per mostrare qualcosa in più sulla backstory dei due personaggi? Quale altro percorso potrebbe alternativamente esplorare il regista, secondo voi? Fateci sapere nei commenti.