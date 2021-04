Justice League, il film di Zack Snyder stava per includere una battuta di Joss Whedon

I montatori della Justice League di Zack Snyder hanno rivelato che la famosa director's cut distribuita a marzo scorso stava per includere una delle battute scritte da Joss Whedon nel 2017 quando assunse la guida del progetto.

Per i pochi che non lo sapessero, Snyder abbandonò la post-produzione di Justice League nel 2017 e il regista dei primi due film degli Avengers fu reclutato dalla DC Films per completare il film: la cosa si risolse nel taglio di ben 2 ore e 20 minuti di girato snyderiano, e diverse aggiunte concepite dallo stesso Whedon, che riscrisse parte della sceneggiatura e girò nuove scene - che lo sceneggiatore originale Chris Terrio ha definito un atto di vandalismo.

Dopo anni la Warner Bros. ha deciso di finanziare e distribuire la Snyder Cut, che ha riportato il film alle originali 4 ore di durata volute da Snyder ed eliminato tutte le modifiche apportate da Joss Whedon. Ma durante un'apparizione su The Rough Cut Podcast, i montatori David Brenner, Dody Dorn e Carlos Castillón hanno rivelato che una battuta della Whedon Cut stava per finire nel film di Snyder. Per errore, però.

Si tratta della frase "hai un buon profumo", che nella versione del 2017 Lois Lane diceva a Clark nella scena alla fattoria dopo la resurrezione di Superman. Apparentemente, uno dei mixer aveva accidentalmente incluso quella battuta mentre lavorava alle scene di Justice League di Zack Snyder, ma la produttrice Deborah Snyder se n'è accorta in una delle proiezioni di prova finali. "Lois non dovrebbe dire una cosa del genere, effettivamente" hanno commentato i montatori, riportando le parole della Snyder. "Non dovrebbe importarle di quale odore Clark abbia o non abbia!".

Nella Justice League di Snyder, il dialogo originale è stato ripristinato: invece di dire "hai un buon profumo", come scritto da Whedon, adesso Lois recita: "Hai parlato". La battuta di Clark rimane la stessa in entrambe le versioni.