Justice League, il film di Zack Snyder diventa un fumetto nel bellissimo poster retro

L'attesa per la Snyder Cut di Justice League è salita alle stelle dopo l'epico trailer ufficiale pubblicato al DC FanDome, e ogni fan inganna il tempo come può in vista del debutto del film su HBO Max.

La nuova versione del film, dalla durata di ben quattro ore, offrirà di certo parecchio materiale inedito rispetto al film uscito nel 2017 e soprattutto darà vita alla visione definitiva del progetto originariamente concepito dal regista Zack Snyder, introducendo nuove scene, rivelazioni e perfino personaggi.

I fan sono incredibilmente ansiosi di vedere come apparirà questo nuovo montaggio di Justice League, e ora un epico poster pubblicato dall'utente di Instagram whynotstuff ha trasformato il cast principale del film in un fumetto dallo stile retro: la scena mette i supereroi del team in un faccia a faccia con Steppenwolf a Heroes Park, anche se sappiamo che il villain principale del film sarà Darkseid, completamente tagliato dalla versione di Joss Whedon.

Quali sono le vostre aspettative per il progetto? Ditecelo nei commenti.

Prima di salutarvi vi ricordiamo che in questi giorni sono in corso le riprese aggiuntive di Justice League, pensate da Snyder e HBO Max per limare alcune sezioni del montaggio. La speranza è che, una volta terminate, i fan potranno finalmente conoscere la data di uscita ufficiale del film, precedentemente attestata alla 'prima parte del 2021'.