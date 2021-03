Justice League: il film di Snyder in Germania su Sky Cinema, sarà così anche in Italia?

Lo scorso febbraio per il nostro paese era stata annunciata una release multipiattaforma per Zack Snyder's Justice League, l'attesa versione integrale del cinecomic DC. Ora però sembra che potrebbero esserci dei cambiamenti in merito, e che la pellicola possa andare su Sky Cinema.

Attendevamo da tanto notizie su come poter vedere la Justice League di Zack Snyder, il film che in America e nei paesi in cui è attivo il servizio arriverà il 18 marzo su HBO Max, e qualche settimana fa abbiamo finalmente avuto una risposta: come da comunicato stampa ufficiale, infatti, Zack Snyder's Justice League sarebbe stato disponibile per l’acquisto su Amazon Prime Video, Apple Tv, YouTube, Google Play, TIMVISION, Chili, Rakuten TV, PlayStation Store, Microsoft Film & TV dallo stesso giorno, mentre dal 1° aprile si sarebbe aggiunta anche l'opzione noleggio su Sky Primafila e Infinity.

Ormai da qualche giorno, tuttavia, parte delle informazioni non era più visibile sugli account e i canali italiani, inglesi e tedeschi relativi al film, facendo sospettare dei possibili cambiamenti di programma. E ad accrescere tali sospetti, adesso, arriva la notizia che in Germania la distribuzione del film sarà ad esclusiva di Sky Cinema.

Dato che Sky è un servizio presente sia in Italia che in Inghilterra, proprio come in Germania, non è difficile pensare che avverrà lo stesso anche da noi, specialmente tenendo conto del fatto che solitamente le produzioni Warner e HBO arrivano in terra nostrana proprio tramite i canali appositi della tv satellitare.

Restiamo comunque in attesa di comunicazioni ufficiali con eventuali aggiornamenti al riguardo.